T.C.

SİİRT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/293

Siirt ili Merkez İlçesi Bostancık köyü tescil harici yer olup, Doğusu kısmen tapulama harici, kısmen de 122 ada 25

noluparsel, Batısı Tescil Harici, Kuzeyi 122 ada 23 parsel, Güneyi Kısmen Tapulama harici, kısmen de 122 ada 32

ve 33 nolu parseller arasında Kalan 10/12/2022 Tarihli Fen Bilirkişisi Raporunda A olarak gösterilen 1670,80 m²

taşınmazlar hakkında TMK 713/4 ve 5. Maddeleri uyarınca çıkarılan ilandır.

Bu taşınmaz üzerinde bir hak iddia eden edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2021/293

esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.24/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01940049