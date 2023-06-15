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T.C. SEYDİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SEYDİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 00:00

Sayı :2023/125 Esas

İLAN METNİ

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Maliye Hazinesi tarafından Konya İli, Seydişehir İlçesi, Hacı Seyit Ali Mahallesi 38 ada 20 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Saliha ve Atiye isimli şahısların gaip olması nedeniyle tapusunun iptali ile Maliye hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen, Maliye hazinesi tarafından Konya İli, Seydişehir İlçesi, Hacı Seyit Ali Mahallesi 38 ada 20 parsel numarasında Saliha ve Atiye isimli şahısları tanıyanların görenlerin, oturdukları adresi bilenlerin Seydişehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/125 Esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmeleri, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA kayıtlı olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01845550

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