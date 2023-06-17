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T.C. ŞEREFLİKOÇHİSARSULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞEREFLİKOÇHİSARSULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 00:00

Sayı :2021/278 Esas

Mahkememizce verilen ara karar gereği; Davalı PEMBE NUR KARAKAYA (T.C : 490.....066, Çankırı İli, Şabanözü İlçesi, Gümerdiğin Mah/köy, 6 Cilt, 47 Aile sıra no, 45 sırada nüfusa kayıtlı, İhsan ve Yaşar kızı, 17/03/1981 doğumlu); Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası Mahkememizin 2021/278 Esas sırasında kayıtlı olup; Duruşması 04/10/2023 günü saat:10:35'e bırakılmış olup; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi vekil ile temsil etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği Dava dilekçesi ve Duruşma günü İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01847743

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#Basın No ILN01847743#İlangovtr