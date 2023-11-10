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T.C. SELİM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SELİM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 00:00

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T.C. SELİM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/3 Ort. Gid. Satış07/11/2023 İLAM METNİ
Satış Memurluğumuzun Kars ili Selim İlçesi Karahamza köyü 139 ada 39 parsel sayılı taşınmazın aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan Mahyeter Gürbüz isimli şahsa satış memurluğumuzca 13/10/2022 tarihli bilirkişi raporu tebliğ edilemediği,
Taşınmaz maliklerinden Mahyeter Gürbüz'ün yapılan araştırmada mernis adresinin olmadığı, aktif bir adresinin belirlenemediği, bu nedenle tebliğ edilemediği anlaşıldığından bilirkişi raporunun tebliğ edilerek rapora karşı 2 hafta içerisinde bilirkişi raporuna itiraz edebileceği hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVALI Mahyeter GÜRBÜZ - Kurban kızı, Kars-Selim-Karahamza köyü nüfusuna kayıtlı

#ilangovtr Basın no ILN01927866

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#Basın No ILN01927866#İlangovtr