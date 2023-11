T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Mersinalanı Mahallesi, 5576 ada, 8 parsel sayılı, 253,72 m2 yüz ölçümlü, "Bir Adet Betonarme Ev" nitelikli ana taşınmaz üzerinde iki katlı, betonarme karkas tarzda inşa ve iskan edilmiş, her katta bir bağımsız bölüm olmak üzere toplam iki adet mesken olduğu tespit edilmiştir. Meskenlerin 3 oda, salon, mutfak, banyo-wc den ibaret olup her mesken 84 m2 alana sahiptir. Binanın üzeri teras çatı, betonarme merdiven ile çıkılmaktadır. Bina yaklaşık 20 yaşındadır, belediye sınırları içinde her türlü alt yapı tesislerinden yararlanmakta olup çevresinde ikinci konut dubleks mesken bulunmaktadır. Taşınmaz denize 400 m mesafededir.

Adresi : Mersinalanı Mah. 6001 Sok. No.3/1, 3/2 Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 253,72 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS:0,30 ? KAKS:0,60 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz : İzmir 11. İcra Dairesi nin 05/04/2021 tarih 2021/3659 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 660.14 TL bedel ile Alacaklı : İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü lehine haciz işlenmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

