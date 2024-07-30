T.C.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/312 Esas

Davacı İbrahim Hakan DERYA tarafından açılan davada, İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesinde kain 407 ada 9parsel (yeni 4465 ada 10 parsel) sayılı taşınmazın tapuda İsmail oğlu Salih adına kayıtlı olduğu, bu taşınmazın malikinin kim olduğunun belli olmadığı gibi mirasçılarının da kim olduğunun belli olmadığı, tescil harici bırakıldığı, tescil harici bırakılan bu yerin davacı tarafından kullanıldığı, tescil harici bırakılan bu yerin 20 yılı aşkın bir süredir davacı İbrahim Hakan DERYA tarafından kullanıldığı anlaşılmakla, İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi yeni 4465 ada, 10 parsel eski 407 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz için davacı İbrahim Hakan DERYA tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/312 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı İbrahim Hakan DERYA adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02069592