T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1323 Esas

Aleyhinize davacı Ülkü Toprak Albayrak vekili Av. Erhan Arslan arafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Ahmetli köyü 148/12-14-2-8,124/16,114/3,101/7,108/12-2-8,101/7,103/12-8,106/1,101/21-23-24-25-26-27,112/10-19-2-3-5-36,108/14,123/13-10-11,116/20,114/3,115/8,112/22-45-46,108/14,Yukarı Mah.123/13,1462/13,Pınarönü mah.1462/2, 163/48 ve Harun Köyü 123/1 ada parsellerde kayıtlı Davalı Yıldırım Bayezit Günay'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

05/06/2024 günü saat: 10:10'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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