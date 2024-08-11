T.C.

ŞARKIŞLA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/158 Esas

DAVACI : MUSTAFA DEMİRKAYA

VEKİLİ : Av.AZİZ KARACA

DAVALILAR : 1- SAMANKAYA KÖYÜ MUHTARLIĞI Samankaya Köyü/Şarkışla/Sivas

2- ŞARKIŞLA MALİYE HAZİNESİ



Davacı Mustafa Demirkaya vekili Av.Aziz Karaca tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Samankaya Köyü 151 ada 43 numaralı taşınmaz üzerinde mülkiyet yada diğer ayni hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları ilanen tebliğ olunur.07/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02074070