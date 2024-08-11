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T.C. ŞARKIŞLA  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ŞARKIŞLA  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 00:00

 

T.C.
ŞARKIŞLA 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/158 Esas
DAVACI : MUSTAFA DEMİRKAYA
VEKİLİ Av.AZİZ KARACA
DAVALILAR : 1- SAMANKAYA KÖYÜ MUHTARLIĞI Samankaya Köyü/Şarkışla/Sivas
                        2- ŞARKIŞLA MALİYE HAZİNESİ

Davacı Mustafa Demirkaya vekili Av.Aziz Karaca tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Samankaya Köyü 151 ada 43 numaralı taşınmaz üzerinde mülkiyet yada diğer ayni hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları ilanen tebliğ olunur.07/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02074070

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#Basın No ILN02074070#İlangovtr