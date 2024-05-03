T.C.

ŞARKİKARAAĞAÇ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/409 Esas

KARAR NO : 2023/389

Basit Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 106/1-2.cümle, 43/1, 125/1-2 maddesi gereğince, BERAAT kararı verilen Doğan ve Fatma oğlu, 15/04/1991 doğumlu, Isparta, Şarkikaraağaç, Belceğiz mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT YAVUZ tüm araştırmalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin resmi gazetede ilanen tebliğine ve Genel İnternet Haber Sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024

#ilangovtr Basın no ILN02026065