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T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 00:00

 

T.C.
ŞARKİKARAAĞAÇ
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/409 Esas
KARAR NO : 2023/389
Basit Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 106/1-2.cümle, 43/1, 125/1-2 maddesi gereğince, BERAAT kararı verilen Doğan ve Fatma oğlu, 15/04/1991 doğumlu, Isparta, Şarkikaraağaç, Belceğiz mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT YAVUZ tüm araştırmalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin resmi gazetede ilanen tebliğine ve Genel İnternet Haber Sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02026065

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#ILN02026065#İlangovtr