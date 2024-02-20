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T.C. ŞARKİKARA AĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞARKİKARA AĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 00:00

 

T.C.
ŞARKİKARA AĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

03/02/2024

Sayı : 2023/344 Esas

GAİPLİK İLANI


EMİN UZEL ileŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğin Kaldırılması davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/02/2024

GAİP

Tc No :50524152532
İsmi :SALİH
Baba Adı :MAHMUT
Ana Adı :AYŞE
Doğum Yılı :01/07/1899

#ilangovtr Basın no ILN01987642

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