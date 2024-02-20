Güncelleme Tarihi:
T.C.
ŞARKİKARA AĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
03/02/2024
Sayı : 2023/344 Esas
GAİPLİK İLANI
EMİN UZEL ileŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğin Kaldırılması davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/02/2024
GAİP
Tc No :50524152532
İsmi :SALİH
Baba Adı :MAHMUT
Ana Adı :AYŞE
Doğum Yılı :01/07/1899
#ilangovtr Basın no ILN01987642