T.C.

SARIKAMIŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Davacı Vekili Dava Dilekçesini Özetle; Söz konusu enerji iletim hattı nedeniyle tapu maliki davalılara ait; Kars İli Sarıkamış İlçesi Karaköse mahallesi, kayalık mevkii 105 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 6293,39 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tescili gerekmiş olup, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu'nun 4650 sayılı yasanın 3. Maddesi ile değişik 8. Maddesi uyarınca gerekli işlemler idaremizce usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği, davaya konu taşınmazların son takyidatlı tapu kayıtlarının dosya gelmesi aşamasından sonra şayet davalı adına tapu kayıtlarında haciz var ise müvekkil idarenin davaya konu taşınmazları herhangi bir kısıtlama ile alması kamulaştırmanın anlamına amacına ve istenilen kamu hizmetinin yerine getirilmesine mani alacağı gibi, tapuya şerh verilmiş haklar mahkememizce de resen göz önüne alınması gerekeceğini, haczin paraya çevrilerek tespit mülkiyet hakkının herhangi bir haciz alacağı şerhi olmaksızın müvekkil idare adına takyitsiz olarak tesisine ve tesciline karar verilmesi gerektiğini, Davalılar ait Kars ili Sarıkamış ilçesi Karaköse Mahallesi Kayalık mevkii 105 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 6293,39 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespitini, tespit edelecek bedelini davalılara ödenmesi karşılığında yukarıda belirtilen alanlarda TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak ve mülkiyet hakkının tescilini, tapu kaydında davalı-lar / malik-malikler üzerinde haciz var ise haciz alacağının kamulaştırma bedeline ansıtılarak taşımazda tesis edilecek daimi irtifak hakkının ve mülkiyet hakkının takyitsiz olarak tesciline karar verilmesini, tescile ve kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine dair verilen kararın tapuya ve bankaya bildirilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinini karşı tarafa yüklenmesini talep etmişlerdir.Mahkememizce mernis adresinizin boş olması ve başka bir adresi olmaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. 07/11/2023 tarihli celsede dava dilekçesi ve duruşma gününün, bilirkişi raporlarının, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/01/2024 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacaktır. Dava dilekçesinde belirtilen taşınmaz TEİAŞ tarafından Kamulaştırılmış olup Mahkememizde Bedel Tespiti ve Tescili davası açılmıştır. İşbu tebligatı aldığınız tarihten 30 gün içinde TEİAŞ hasım göstererek idari Yargıda iptal ve Adli yargıda Maddi Hatanın düzeltim davası açtığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma işleminin mahkemenizce bedelin Halk Bankasna yatırılmasına Müteakip davacı Kurum adına tescile karar verileceği itirazlarını 10 gün içerisinde Mahkememize bildirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz ve vekalet Göndermediğiniz taktirde yokluğunuzda Yargılama yapılacağı ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01941563