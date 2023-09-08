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T.C. SARIKAMIŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/334 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Karakurt köyü
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 164
PARSEL NO : 4
VASFI : Kargir ev ve arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 3196,75 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nilgün Zahiroğlu, Selahattin Zahiroğlu, Zeynep Baysal, Meral Karakurt Doğancı, Mehmet Karakurt, Şahin Sinik, Erkan Baysal, Serap Baysal, Burhan Baysal, Kemal Sinik, Ayhan Baysal, Sebahattin Karakurt, Erdem Baysal, Erol Baysal, Ersen Baysal, Erdal Baysal, Adnan Karakurt, Mahide Karakurt
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kars Muhakemat Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/334 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/07/2023
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