Güncelleme Tarihi:
T.C.
SARIGÖL
SULH HUKUK MAHKEMESİ
22/05/2024
Sayı :2021/1 Tereke
Konu : ilan
SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI
Siteler Mah. Girne Cad. No:122/A Sarıgöl/Manisa adresinde mukim 17777560910 TC kimlik nolu UĞUR AKGÜMÜŞ'ün terekeye Esas malı bulunamadığından İİK'nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02041917