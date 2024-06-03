T.C.

SARIGÖL

SULH HUKUK MAHKEMESİ

22/05/2024

Sayı :2021/1 Tereke

Konu : ilan

SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

Siteler Mah. Girne Cad. No:122/A Sarıgöl/Manisa adresinde mukim 17777560910 TC kimlik nolu UĞUR AKGÜMÜŞ'ün terekeye Esas malı bulunamadığından İİK'nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02041917