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T.C. SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 00:00

 

T.C.
SARIGÖL
SULH HUKUK MAHKEMESİ

22/05/2024

Sayı :2021/7 Tereke 
Konu : İlan

SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

Cumhuriyet Mah. Özgür Sk. No: 6 İç Kapı No: 1 Sarıgöl/Manisa adresinde mukim 18365541250 TC kimlik nolu NEVZAT KIYAK hakkında Sarıgöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/04/2024 tarih ve 2021/7 tereke esas 2024/7 tereke karar sayılı kararı ile İİK'nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapatılmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02041913

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#ILN02041913#İlangovtr