Güncelleme Tarihi:
T.C.
SARIGÖL
SULH HUKUK MAHKEMESİ
22/05/2024
Sayı :2021/7 Tereke
Konu : İlan
SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI
Cumhuriyet Mah. Özgür Sk. No: 6 İç Kapı No: 1 Sarıgöl/Manisa adresinde mukim 18365541250 TC kimlik nolu NEVZAT KIYAK hakkında Sarıgöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/04/2024 tarih ve 2021/7 tereke esas 2024/7 tereke karar sayılı kararı ile İİK'nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapatılmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02041913