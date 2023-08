T.C.

SARAYKÖY BELEDİYESİ’NDEN

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

İ L A N

Sıra Mahalle Ada Parsel

Yüzölçüm Belediye Hissesi Cinsi İmar Durumu Muhammen Bedeli





Geçici Teminatı





İhale tarihi ve saati No m2 1 ALTINTEPE 224 1 660,61

Tamamı ARSA

(TİC.ALAN) E=1 H=9,5 1.981,830,00



198.183,00

13/09/2023

14,00 2 ALTINTEPE 234 2 1.294,52 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 2.589.040,00



258.904,00 13/09/2023

14,05 3 ALTINTEPE 238 4 912,67 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.825.340,00



182.534,0 13/09/2023

14,10 4 ALTINTEPE 238 5 669,57 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.673.930,00



167.393,00 13/09/2023

14,15 5 ALTINTEPE 239 1 1,063,98 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 2.127.960,00

212.796,00 13/09/2023

14,20 6 ALTINTEPE 239 2 1.051,91 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 2.103.820,00



210.382,00 13/09/2023

14,25 7 ALTINTEPE 239 4 928,24 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.856.480,00



185.648,00 13/09/2023

14,30 8 ALTINTEPE 240 4 711,45 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.422.900,00



142.290,00 13/09/2023

14,35 9 ALTINTEPE 240 5 948,22 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.896.440,00



189.644,00 13/09/2023

14,40 10 ALTINTEPE 242 1 404,39 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.213.170,00



121.317,00 13/09/2023

14,45 11 ALTINTEPE 242 3 503,68 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.511.040,00



151.104,00 13/09/2023

14,50 12 ALTINTEPE 242 4 615,87 Tamamı ARSA A-2 Konut Alanı 1.847.610,00



184.761,00 13/09/2023

14,55



1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların satış ihalesi hizasındagösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Meclis salonunda, Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3- İhaleye katılacakların;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olması,

b)Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

5- Müşteri ihale bedelini, ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödeyecektir.

6- Satışa konu taşınmaz maldan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim,harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



#ilangovtr Basın no ILN01882946