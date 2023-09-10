T.C.

SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/925 Esas

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 164 ada 10 parsel (eski 272 parsel) sayılı taşınmazın 8.114,82 m²lik kısmı,

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 164 ada 11 parsel(eski 271 parsel) sayılı taşınmazın 3.958,73 m²lik kısmı,

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 204 ada 10 parsel(eski 579 parsel) sayılı taşınmazın 6.297,77 m²lik kısmı,

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 203 ada 6 parsel(eski 522 parsel) sayılı taşınmazın 6.145,16 m²lik kısmı,

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Mahallesi, 202 ada 8 parsel(eski 421 parsel) kısmının taşınmazın 1.383,67 m²lik kısmı,

Dava konusu taşınmazların malikleri; : Celal Esen, Sergül Dönmez, Uğur Esen, Hasibe Esen

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.28/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01889583