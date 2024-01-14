İLAN

T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/154

DAVALI:NECDET ÇETİN - 25310331682 - Reichstr 5A Feldkirch 6800 9847 Feldkirch/AVUSTURYA

DAVALI:ŞENGÜL RABL - 25277332708 AVUSTURYA CUMHURİYETİ

Davacılar NAGİHAN ERGÜN, MURAT ERGÜN, ABDULKADİR ERGÜN, FERHAT ERGÜN tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip tutanağının 09/09/2019 tarihli yazımız ile ilanen tebliğ edilmiştir.

Mahkememizin 05/09/2023 tarihli 11 nolu celsesinde davacılar tarafından takip edilmeyen davanın düşürüldüğü, davacı Abdulkadir Ergün vekilinin 08/11/2023 tarihli dilekçesi ile dosyanın yeniden işleme alınarak yargılama yapılmasını talep etmiştir. Bu talep kabul edilerek yeni duruşma günü verildiği, verilen 16/04/2024 günü saat 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01966965