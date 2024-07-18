T.C.

SAPANCA

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

17.07.2024

Sayı : E.40345505-2024/319-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 15/05/2024 tarih, 2024/319 Esas ve 2024/395 Karar sayılı ilamı ile Hasan ve Müyesser oğlu, 15/05/1975 Cide doğumlu, sanık Mevlüt TEPE hakkında sesli, yazılı veya görüntülübir ileti ile hakaret suçundan 7.080 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın 5271 Sayılı Yasanın 231.maddesinin 6.fıkrası gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nun 231/8.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, CMK'nun 231/10.maddesi gereğince 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine, 5271 sayılı Yasanın 23.maddesinin 11. Fıkrası uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağınakarar verildiği, tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Sakarya ilinde yayımlanan yerel bir gazetedeilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, tebliğ tarihinde itibaren Mahkememize hitaben düzenlenecek bir dilekçe ile yahut tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine yapılacak beyanla, 7 GÜN içinde Sakarya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ KANUN YOLU açık olmak üzere verilen kararın itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur

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