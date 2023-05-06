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T.C.ŞANLIURFA5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ŞANLIURFA5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 00:00

Sayı : 2022/487 Esas 25/04/2022İLAN

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 280 parsel numaralı 14.580,00 m2 yüzölçümlü ve tarla vasıflı taşınmazın maliki olarak görünen "Halil kızı Hüseyin karısı Zehide, , Hüseyin çocukları; Fatma, Emine, Mütiha, Ömer, Şihmüslüm kızları; Adle, Nebihe, Ömer çocukları Bakır, İbrahim Güzide ve Mehmet Durak, , Mehmet kızı Mehmet Nuri çocukları; Ahmet, Hatice, Fethiye, Fahriye, Şükriye, Mahmut oğulları; İbrahim Halil, Mehmet Ali, Kadir, Bekir kızı Hasan karısı Lütfiye, Hasan kız Utkiye, Mahmut kızı Dursun, Halil oğlu Eyyüp Nadas" isimli şahısları tanıyan ve bilenlerin mahkememizin yukarıda esas nosu yazılı bulunan dava dosyasına 6 (altı) ay içerisinde müracaatta bulunmaları aksi takdirdeM.K.31. Maddesine göre "Halil kızı Hüseyin karısı Zehide, , Hüseyin çocukları Fatma, Emine, Mütiha, Ömer, Şihmüslüm kızları; Adle, Nebihe, Ömer çocukları Bakır, İbrahim Güzide ve Mehmet Durak, , Mehmet kızı Mehmet Nuri çocukları; Ahmet, Hatice, Fethiye, Fahriye, Şükriye, Mahmut oğulları; İbrahim Halil, Mehmet Ali, Kadir, Bekir kızı Hasan karısı Lütfiye, Hasan kız Utkiye, Mahmut kızı Dursun, Halil oğlu Eyyüp Nadas" isimli şahısların GAİPLİĞİNE karar verilebileceği" hususu İLAN olunur.

Adres : ŞANLIURFA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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