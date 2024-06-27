T.C.

ŞANLIURFA

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

25/06/2024

Esas No : 2020/1564

Karar No: 2021/755

İLAN

Muhammed ve Adule oğlu, 01/01/1992 Rakka doğumlu, Bağlarbaşı Mah. 1884 Sok. No:91/4 Haliliye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Ferman BOZAN'ın şikayetçi olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/1564 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen28/04/2021 tarih, 2020/1564 Esas, 2021/755 Karar sayılı karar ile sanık Murat DEMİRYEĞE hakkında basit yaralama suçundan 3 Ay 10 Gün Hapis cezası, Hakaret Suçundan 2 Ay 15 Gün Hapis cezası, Silahla Tehdit suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası verilmiş olup, müşteki Ferman BOZAN'ın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın her herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından Sanık Murat DEMİRYEĞE'nin 02/06/2021 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ve gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.25.06.2024

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