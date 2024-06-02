T.C.

ŞANLIURFA

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

31/05/2024

Esas No : 2015/58

Karar No: 2024/456

İLAN

Beşir ve Ayşe oğlu, 1977 RAQA doğumlu, İpekyol Mah. Almanbağı Caddesi No:17 Haliliye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Ahmad Alhaj İBRAHİM'in sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/58 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen14/03/2024 tarih, 2015/58 Esas, 2024/456 Karar sayılı karar ile sanık Ahmad Alhaj İBRAHİM hakkında Düşme kararı verilmiş olup, sanık Ahmad Alhaj İBRAHİM'in adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne göre istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 31.05.2024

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