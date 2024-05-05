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T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 00:00

 

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/755 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 304 ada 56 parsel sayılı davalı Müslüm İrfan adına kayıtlı 1/160 hisseli taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 06/03/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02026955

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#ILN02026955#İlangovtr