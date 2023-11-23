T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2421 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu "Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi Haşimiye Meydanı, 303Ada 44 Parselde kayıtlı 700/57061 paylı taşınmaz ile üzerinde dükkan olarak kayıtlı zemin /22 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur .

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