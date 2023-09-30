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T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/1503 Esas

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1503 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalı Ayşe ÇİFTÇİ'nin maliki bulunduğu dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mah. 303 Ada 44 Parsel 1. Kat 69 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01899961

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#Basın No ILN01899961#İlangovtr