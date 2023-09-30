T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1503 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Ayşe ÇİFTÇİ'nin maliki bulunduğu dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mah. 303 Ada 44 Parsel 1. Kat 69 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.

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