T.C. SAMSUN2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1033 Esas 23/07/2023

İ L A N M E T N İ

Davacı , SITKI KÜÇÜK ile Davalılar , BARIŞ KÜÇÜK ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonucu:

Davanın KABULÜ ile;

1-A)Samsun ili, İlkadım ilçesi, Çatalarmut mah., 4948 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte satılarak giderilmesine, satış işlemlerinin İİK'nun hükümlerine göre ve umuma açık artırma suretiyle yapılmasına,

B) Satış bedelinin tapu kaydı ve veraset ilamında gösterilen paylar oranında taraflara verilmesine,

...

Dair, davacı vekilinin, davalılardan Gülseren KÜÇÜK ve Zülfiye ÖZMEN'in yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6100 sayılı Yasanın HMK'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince (2 hafta) içerisinde mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye verilecek dilekçe veya sözlü temyiz beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen Mahkememizin 15/09/2023 tarih, 2021/1033 Esas ve 2022/2358 Karar no sayılı gerekçeli kararının davalı Samsun İlkadım Çatalarmut Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1972 doğumlu davalı Barış KÜÇÜK'e ilanen tebliğ olunur.

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