T.C.

SAMSUN1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2023/32 Ort.Gid.Satış

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesi, Ada : 208, Parsel : 9 da kayıtlı 438,89 m2 arsa. Taşınmaz imar planında 8074. sokağa cepheli konumda bulunmakta ancak bölgede imar yolları tam olarak açılmamıştır, çevresinde yapılaşma kısmen mevcuttur, yapılaşma tamamlanmamış durumda olupbölgede yapılaşma kısmen devam etmektedir, etrafında mesken kullanım amaçlı binalar ile kısmen boş parseller bulunmaktadır, meskün saha içerisinde yer olmaktadır, topoğrafik olarak az eğimli bir arsa yapısına sahip bölgede bulunmaktadır, geometrik olarak dirtdörtgene benezer bir şekle sahiptir, taşınmazın bulunduğu bölge belediyenin diğer kurumların sağladığı altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, taşınmaz Atatürk 2. Kısım Bulvarına, Samsun - Sinop Kayoluna, Ahmet Baş Bulvarına ve Menderes Bulvarına yakın bir bölgede bulunmaktadır.

Adresi : Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesi Atakum/ SAMSUN

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam(A-4) 4 katlı konut alanı içeriside kalmaktadır. TAKS : 0.35, KAKS : 1.40 dır.

Kıymeti : 2.084.727,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesi, Ada : 209, Parsel : 9 da kayıtlı bulunan 620,05 m2 arsa. Taşınmazın iki tarafından imar yolları geçmektedir, imar planında 8074. sokağa ve 8075. sokağacepheli konumda bulunmaktadır, ancak çevrede imar yolları tam ve faal olarak açılmamış durumdadır, çevresinde yapılaşma kısmen mevcuttur, bölgede yapılaşma kısmen devam etmektedir, etrafında mesken kullaım amaçlı binalar ile kısmen boş arsalar bulunmaktadır, meskün saha içerisinde yer almaktadır, topoğrafik olarak az meyilli bir arsa yapısına sahiptir, geometrik olarak beşgene benzer bir şekle sahiptir, bulunduğu bölge belediyenin ve diğer kurumların sağladığı alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, taşınmaz Atatürk 8. Kısım Bulvarına, Samsun - Sinop Karayoluna, Ahmet Baş Bulvarına ve Menderes Bulvarına yakın bölgede bulunmaktadır.

Adresi : Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesi Atakum/ SAMSUN

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam(A-4) 4 katlı konut alanı içeriside kalmaktadır. TAKS : 0.35, KAKS : 1.40 dır.

Kıymeti : 3.255.262,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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