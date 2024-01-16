T.C. SAMSUN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2017/475 Esas

İLANEN TEBLİGAT

Samsun 5 ASCM'nin 12/09/2023 tarih, 2017/475-2023/800 E/K sayılı ilamı ile; Ömer ve Hidayet oğlu,1972 D.lu, Aziz NAS hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından beraat ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin ceza verilmiş, tüm araştırmalara rağmen tebliğe ilişkin adrese ulaşılamadığından, tebliğ imkansızlığı nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, sanığın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde mahkememize veya mahkememiz yargı çevresi dışında eş değer mahkemeye karara ve katılan kurum vekilinin beraat kararına karşı sunmuş olduğu istinaf dilekçesine karşı beyanına ilişkin bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle sanığın Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.12/01/2024

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