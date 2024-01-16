×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. SAMSUN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 00:00

.

T.C. SAMSUN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2017/475 Esas

İLANEN TEBLİGAT
Samsun 5 ASCM'nin 12/09/2023 tarih, 2017/475-2023/800 E/K sayılı ilamı ile; Ömer ve Hidayet oğlu,1972 D.lu, Aziz NAS hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından beraat ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin ceza verilmiş, tüm araştırmalara rağmen tebliğe ilişkin adrese ulaşılamadığından, tebliğ imkansızlığı nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, sanığın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde mahkememize veya mahkememiz yargı çevresi dışında eş değer mahkemeye karara ve katılan kurum vekilinin beraat kararına karşı sunmuş olduğu istinaf dilekçesine karşı beyanına ilişkin bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle sanığın Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.12/01/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01968027

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01968027#İlangovtr