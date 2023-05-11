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T.C. SAMSUN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 00:00

Esas no: 2013/583

İLANEN TEBLİGAT
Mahkememizin07/07/2014 tarih, 2013/583-2014/511 E/K sayılı ilamı ile; Antoni ve Marine kızı 30/03/1976 Gürcistan d.lu, sanık Marıne BZHALAVA hakkında resmi belg. saht. suçundan 1 yıl 8 ay erteli hapis cezası verilmiş, tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamadığı gerekçeli kararın tebliğ imkansızlığı nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, sanığın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde mahkememize veya mahkememiz yargı çevresi dışında eş değer mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle sanığın Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde Yargıtay temyiz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01825800

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#Basın No ILN01825800#İlangovtr