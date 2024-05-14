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T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/699 Esas

DAVALI :DOGAN GUNES-Toros Mh.1790 Sk.Akbaş Apt. Kat:1 D:1 Çukurova/Adana



Davacı MARSAM İNŞ.LTD.ŞTİ. vekili tarafından aleyhinize açılan Alacak davasında;



Dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamayan davalı Dogan Guneş'e daha önce dava dilekçesinin tebliği için ilanen tebligat yapılmış olmakla;



Davalı Dogan Guneş'e ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine, tebliğe "Belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." şerhi ile duruşma gününün 10/10/2024 günü ve saatinin 09:23'a olduğu hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.26/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02031225