T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1598 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi

ADA NO : 1174

PARSEL NO :1

VASFI : Kargir dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülüşan ÇETİN, Gözde ÇETİN (BAYRAKTAR), Ufuk ÇETİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1174 ada 1parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hisse Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/1598 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/12/2023

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