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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 00:00

 

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1638 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi
ADA NO : 1204
PARSEL NO 24
VASFI : Kargir dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI ADEM ÖNAL, AYLA ÖNAL, DİLEK BAŞOKUR, ERCAN ÖNAL, HAMİT ÖNAL, MECİT ÖNAL, MÜNEVVER ÖNAL, SÜNDÜZ ÖNAL ÖZER, TUĞBA ÖNAL.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1204 ada 24 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hisse Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1638 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN02049544

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