T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/750 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canikİlçesi, Yenimahalle Mahallesi

ADA NO : 1198

PARSEL NO :16

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: Onur Çoşan ÜRGÜN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediyesi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1198 ada, 16 parsel sayılı arsanın davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Cumhurbaşkanlığı'nın 08/05/2020 tarih, 2498 karar sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/750 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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