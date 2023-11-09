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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 00:00

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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/750 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canikİlçesi, Yenimahalle Mahallesi
ADA NO : 1198
PARSEL NO :16
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: Onur Çoşan ÜRGÜN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediyesi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1198 ada, 16 parsel sayılı arsanın davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Cumhurbaşkanlığı'nın 08/05/2020 tarih, 2498 karar sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/750 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01926692

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#ILN01926692#İlangovtr