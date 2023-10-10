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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/705 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Cinekoğlu mahallesi
ADA NO : 2584
PARSEL NO : 5
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rakibe GÖK, Ünal GÖK, Arzu ÖZTUNÇ, Rafet GÖK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Cinekoğlu Mahallesi 2584 ada
5 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye
Encümeni'nin 23/02/2023 tarih ve 140 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/705 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/07/2023
#ilangovtr Basın no ILN01905200