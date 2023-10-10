T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/705 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Cinekoğlu mahallesi

ADA NO : 2584

PARSEL NO : 5

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : Rakibe GÖK, Ünal GÖK, Arzu ÖZTUNÇ, Rafet GÖK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Cinekoğlu Mahallesi 2584 ada

5 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye

Encümeni'nin 23/02/2023 tarih ve 140 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/705 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01905200