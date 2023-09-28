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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/754 Esas

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/754 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahallesi.
ADA NO : 1181
PARSEL NO 9 ve 10
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO :
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI: Cemal Güdül
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahallesi. 1181 Ada 9 ve 10 Parsel Nolu Bağımsız Bölümde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/754 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01898531

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#Basın No ILN01898531#İlangovtr