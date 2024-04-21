T.C.

SAMSUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

20/03/2024

Sayı :2023/2030 Esas

Konu : Gerekçeli Kararın hüküm kısmının ilanen tebliği hk.

İLAN

Kısıtlı Adayı Müesser Keleş ile vasi adayı Aynur Keleş arasında Mahkememizdegörülmekte olan Vesayet davası sonucunda mahkememiz Gerekçeli Kararın vasi adayına tebliğ yapılamadığından hüküm kısmının ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla:



HÜKÜM:Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;



1-Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, talebin yetkisizlik nedeniyle REDDİNE,



2-Dosyanın karar kesinleştiğinde görevli ve yetkili KÖRFEZ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,



3-Dosyamız esasının bu şekilde kapatılmasına,



4-Talep aranmaksızın dosyanın kesinleştiği takdirde yetkili mahkemeye gönderilmesine,



Dair, tarafların yokluğunda, hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Samsun Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi. 05/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN02019921