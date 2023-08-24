T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/846 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi davaya konu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kerpiçli Mahallesi, 127 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Abdulkadir Gür ile anlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/846 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 03/10/2023 günü saat 10:53'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/07/2023

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