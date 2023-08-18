×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/944 Esas

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/944 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1195 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Miray Naz Türegün, Berran Öztürk, Mehmet Türegün ve Reyhan Türegün ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2023/944 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 02/11/2023 günü saat 09:38'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01877070

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01877070#İlangovtr