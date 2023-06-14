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T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/598 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1199 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı FATMA TÜFEK, GÜLLİZAR BAYRAV, HÜSEYİN TÜFEK, KAMİLE KORUCU, LATİFE TÜFEK ve OSMAN TÜFEK ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2023/598 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 13/07/2023 günü saat 10:40'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01844745

 

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