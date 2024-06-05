T.C.

SALİHLİ

1. AİLE MAHKEMESİ

02/05/2024

Sayı :2023/651 Esas

İLAN

Davacı Ayfer ÇOPKUR'un Davalı Harun ALKIŞ aleyhine açılan velayetin değiştirilmesi davasında davalı Harun Alkış'ın belirtilen adreslerine yapılan tebligatların iade geldiği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarında adresinin tespit edilmemesi nedeniile kendisineilan yolu iletebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Harun ALKIŞ (T.C:56425330536)'a "HMK 139 1/b-c-ç-HMK 147 md. gereğince belirtilen gün-saatte gelmediğiniz,gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız,gelmediğinizde diğer tarafın devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,ayrıca tensipteki hususların iki haftalık kesin süreiçinde yerine getirilmesi(tanık isim,adres,hangi konuda dinlenilecekleri,delil-belgeler),aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği,sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde davetiye gönderilmeyeceği, m.150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verilebileceği tebliğ-ihtar olunur." şerhi ileÖninceleme duruşma gününün 26/06/2024 günü saat 09:50'a bırakılmasına karar verildiği hususu ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02044031