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T.C.

SAKARYA VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

DOSYA NO: Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/335 Esas

Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mah. Parsel No:128 de kayıtlı bulunan tarla vasfındaki 3.410 m2.lik taşınmazın tamamının kamulaştırma işlemleri için Sakarya III. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sahası Projesi Kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 17.06.2022 tarih ve E-54219661-752.01.01-3774818/54 sayı ile Kamu Yararı Kararı alınmıştır.

2942 sayılı kamulaştırma kanununun ilgili maddesi gereği; Sakarya Valiliği ile Sakarya 3. OSB Bölge Müdürlüğü arasında 19.08.2022 tarihinde imzalanan protokol gereği 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun sekizinci maddesi ile 4562 sayılı organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca kurulan Kıymet Takdir Komisyonu tarafından Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mah. Parsel No:128 de kayıtlı bulunan tarla vasfındaki 3.410 m2. Olan taşınmaza 716.100,00 TL kamulaştırma bedeli taktir edilmiştir.

Davacı Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olarak davalı EMİNE ASİL (T.C.24638632464) aleyhine açmış olduğumuz Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında dava öncesi yapılan adres araştırmalarında davalının Mernis adresinin bulunmadığı, Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Soğucak Köy Muhtarlığı tarafından yapılan adres araştırması neticesinde de adresinin tespit edilemediği anlaşılmıştır.

Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/335 Esas sayılı dosyasının 17.11.2023 tarihli duruşmasında gelecek celse tarihi olan 19.01.2024 tarihine kadar davalıya; uzlaşmaya davete ilişkin evrakların ilanen tebligat yapılması için davacı olarak tarafımıza süre verilmiştir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3.maddesi ile 8.maddesinde yapılan değişiklik uyarınca davalı Emine ASİL’in malik bulunduğu Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mah. Parsel No:128 de kayıtlı olan taşınmazı pazarlıkla ve anlaşarak satın almak istemekteyiz.

Bu nedenle;

1-Taşınmaz maliki Emine Asil'in pazarlık görüşmelerini kabul etmesi halinde, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Uzlaşma Komisyonu'muzun hazır bulunacağı Sakarya 3. OSB Bölge Müdürlüğünün İdari Binasında kendisinin veya kanuni temsilcisinin hazır bulunacakları veya pazarlık görüşmesini kabul etmesine rağmen çeşitli sebeplerle pazarlık günü hazır bulunamayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde yeni pazarlık tarihi verileceği,

2-Belirtilen gün ve saatte pazarlığa katılmamaları veya ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurmadıkları taktirde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanunla değişik 10.maddesine göre Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/335 Esas sayılı dosyası nezdinde görülmekte olan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili davasına devam edileceği ilanen tebliğ olunur.20.12.2023

#ilangovtr Basın no ILN01955468

