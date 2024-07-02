T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

28/06/2024

Sayı :2024/8 Tereke Satış

Konu : Tasfiyenin şekli ve ilanı

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRETMK 617/2 MADDESİ GEREĞİNCE REDDİ İPTAL EDİLEN MİRASCI MEHMET AKCAN'IN MİRAS PAYININ RESMEN TASFİYESİ

ALACAKLILARI DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN : FEVZİ AKCAN (TC 44953672730)

BORÇLU HİSSEDAR: MEHMET AKCAN (TC 44920673814)

MAHKEMESİ : Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/04/2024 tarih ve 2019/926 tarih ve 2019/626 karar sayılı ilamı

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakanın mirasçısı hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde resmi tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren belirli süre içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,İcra ve İflas Kanununun 621.ve 623'ünci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02054435