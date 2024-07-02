Güncelleme Tarihi:
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
28/06/2024
Sayı :2024/8 Tereke Satış
Konu : Tasfiyenin şekli ve ilanı
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRETMK 617/2 MADDESİ GEREĞİNCE REDDİ İPTAL EDİLEN MİRASCI MEHMET AKCAN'IN MİRAS PAYININ RESMEN TASFİYESİ
ALACAKLILARI DAVET İLANI
MİRAS BIRAKAN : FEVZİ AKCAN (TC 44953672730)
BORÇLU HİSSEDAR: MEHMET AKCAN (TC 44920673814)
MAHKEMESİ : Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/04/2024 tarih ve 2019/926 tarih ve 2019/626 karar sayılı ilamı
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakanın mirasçısı hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.
Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde resmi tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren belirli süre içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,İcra ve İflas Kanununun 621.ve 623'ünci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02054435