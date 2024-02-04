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T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 00:00

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2020/817 Esas
DAVACILAR : Yusuf ÖZHAN
                       Murat ÖZHAN
VEKİLİ : AV. Salih Zeki HACIEYÜPOĞLU
DAVALILAR : 1-UFUK AYDIN VE DİĞERLERİ
       Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
       Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
       Durusma Günü: 15/05/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01978212

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#ILN01978212#İlangovtr