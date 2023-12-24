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T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/916 Esas

DAVALI : İLYAS BAKIR- Kemalpaşa Mah. 115 Sokak No.16 İç Kapı No.3 Serdivan/ SAKARYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2022/916 esas sayılı dosyası ile davacı Özlem Bakır tarafından davalı İlyas Bakır aleyhine çekişmeli boşanma davası talebi ile dava açılmış olup, davalı İlyas Bakır'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden, ön inceleme duruşmasının HMK 139 ve 143. maddeleri gereğince 27/02/2024 günü saat 09:10'da yapılacağı, Belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanz duruşmaya gelmediğinz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiye tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınz belgeleri sunmanız başka yerden getirilecek belgeler için açıklama yapmanız aksi durumda bu delilden vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ ve ihtar olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01957190