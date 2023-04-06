T.C. SAKARYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Konu : Hülya BAĞUÇ Hk. Mahkememizin 10/11/2022 tarih, 2022/49 esas, 2022/536 karar sayılı kararıyla Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 sayılıTCK'nın 142/2-h maddesi hükmü uyarınca neticeten 4 yıl 2 ayhapis cezası ile cezalandırılmasınadair karar verilen Hüseyin ve Türkan kızı, 01/01/1984 Düzce doğumlu, 10223386836 T.C Kimlik numaralı Hülya BAĞUÇ'un bildirdiği adreslerinden bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla;7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,



İlan ücretinin mevcut suç üstü ödeneğinden ödenerek mahkeme masrafı ile birlikte karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01808025