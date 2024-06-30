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T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/53 SATIŞ

T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/53 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 00:00

 

T.C.
SAFRANBOLU
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Dava konusu taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, TOKATLI Mahalle/Köy, 226 Ada, 4 Parsel, ...
Adresi : Tokatlı Köyü /Safranbolu / KARABÜK
Yüzölçümü : 1.343,02 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taks: 0,25, Kaks: 1,00, Ayrık Nizam 4 Kat, Hmax: 12.50 yapılaşma koşullarına sahip olup, konut sahası içerisinde yer almaktadır
Kıymeti : 8.064.245,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:33
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02053079

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#Basın No ILN02053079#İlangovtr