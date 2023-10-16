T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/427 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki ismi yazılı malik adına kayıtlı bulunan taşınmazın davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2023/427 14.12.2023 saat 11:00 Rize Güneysu Eskicami Mahallesi 281 ada 56 parsel 5.091,91 m² Tamamı Ali İstif vs. 2023/428 14.12.2023 saat 11:05 Rize Güneysu Eskicami Mahallesi 281 ada 91 parsel 7.869,55 m² Tamamı Erva İstif vs. 2023/429 14.12.2023 saat 11:10 Rize Güneysu Eskicami Mahallesi 281 ada 87 parsel 979,09 m² Tamamı Ayşe Hekim vs.

#ilangovtr Basın no ILN01909904