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T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 00:00

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T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/427 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki ismi yazılı malik adına kayıtlı bulunan taşınmazın davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.

ESAS NODURUŞMA
GÜNÜ		TAŞINMAZIN YERİTAŞIN. NOTAPU ALANIKAMULAŞAN ALANTAŞINMAZ MALİKİ
2023/42714.12.2023 saat 11:00Rize Güneysu Eskicami Mahallesi281 ada 56 parsel5.091,91 m²TamamıAli İstif vs.
2023/42814.12.2023 saat 11:05Rize Güneysu Eskicami Mahallesi281 ada 91 parsel7.869,55 m²TamamıErva İstif vs.
2023/42914.12.2023 saat 11:10Rize Güneysu Eskicami Mahallesi281 ada 87 parsel979,09 m²TamamıAyşe Hekim vs.

 #ilangovtr Basın no ILN01909904

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#Basın No ILN01909904#İlangovtr