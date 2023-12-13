T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/328 Esas

Davacı Karayolları Bölge Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi PilavdağıMahallesinde bulunan 682 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 944,78 m²'lik kısmının davacı Karayolları Bölge Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Ayten Bildirir'e dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı İbrahim ve Gülsüm kızı , 19/04/1949 doğumlu, 381***388 TC kimlik numaralıAYTEN BİLDİRİR'e İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası RizeŞubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 12.03.2024 günü saat 09:05'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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