İLAN

T.C. REYHANLISULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/842 Esas

DAVALI/(LAR) : HALİME ELHALEFELFARAÇ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Durusma Günü: 13/12/2023 günü saat: 10:03

#ilangovtr Basın no ILN01898466