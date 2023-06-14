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T.C. REYHANLI2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

T.C. REYHANLI2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 00:00

DOSYA NO : 2014/390 Esas

KARAR NO : 2022/518

C.SAV.ESAS NO : 2014/1205
SANIK : SOLIMAN ALABD ALGADER, FAIAD ve ANOUD oğlu, 1988 DIREZOR doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 26/09/2014
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1
VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME
KARAR TARİHİ : 08/12/2022
Yukarıda kimliği yazılı Sanık SOLIMAN ALABD ALGADER'in Türkiye'de tebligata yarar adresinin olmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 02.06.2023

#ilangovtr Basın no ILN01844623

 

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#Basın No ILN01844623#İlangovtr