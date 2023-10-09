T.C. REYHANLI1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/1288-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2021/1288

Karar No : 2021/1097

SANIK: İbrahim AL HAJ İBRAHİM, Ahmed ve Fevze oğlu, 01/01/1996 HALEP doğumlu

Suç : Göçmen kaçakçılığı yapma

Suç Tarihi : 15/09/2021

Karar Tarihi : 13/10/2021

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık İbrahim AL HAJ İBRAHİM hakkında Göçmen kaçakçılığı yapmasuçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (. ) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.03.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01904366