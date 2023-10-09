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T.C. REYHANLI1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2021/1288-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2021/1288
Karar No : 2021/1097
SANIK: İbrahim AL HAJ İBRAHİM, Ahmed ve Fevze oğlu, 01/01/1996 HALEP doğumlu
Suç : Göçmen kaçakçılığı yapma
Suç Tarihi : 15/09/2021
Karar Tarihi : 13/10/2021
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık İbrahim AL HAJ İBRAHİM hakkında Göçmen kaçakçılığı yapmasuçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (. ) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.03.10.2023
#ilangovtr Basın no ILN01904366